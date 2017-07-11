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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ДОЛЖНА НАРАЩИВАТЬ ЭКСПОРТ УСЛУГ - ЛУКАШЕНКО
17:47 11.07.2017
Беларусь должна наращивать экспорт услуг. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе.
«Следует продвигать не только марку «Сделано в Беларуси», но и такие бренды, как «Учеба в Беларуси» или «Учиться в Беларуси», «Отдых в Беларуси» или «Отдыхать в Беларуси», «Заниматься спортом в Беларуси», «Лечиться в Беларуси» и другие. Необходимо максимально использовать возможности нашей страны, привлекая иностранных туристов. Мы существенно недорабатываем в этом направлении», - сказал он.
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