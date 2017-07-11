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ЭКОНОМИКА РБ
ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «УРБАНЫ» 12-14 ИЮЛЯ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО
17:41 11.07.2017
В автомобильном пункте пропуска «Урбаны» на границе с Латвией 12-14 с 8.00 до 20.00 будет ограничено движение автотранспорта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, это связано с проведением работ по ремонту асфальто-бетонного покрытия и нанесению дорожной разметки.
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