В автомобильном пункте пропуска «Урбаны» на границе с Латвией 12-14 с 8.00 до 20.00 будет ограничено движение автотранспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, это связано с проведением работ по ремонту асфальто-бетонного покрытия и нанесению дорожной разметки.