Правительство должно провести экспортную ревизию по всем отраслям. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе.

«Правительство должно провести экспортную ревизию по всем отраслям. Определить, кто производит товар, востребованный в мире, а кто бездарно работает на увеличение складских запасов. Это ключ к обновлению наших производств. Модернизировать, вести сюда зарубежных инвесторов надо с учетом завтрашнего дня, а не проводить модернизацию, которая устаревает, не успев завершиться. И инвесторы будут вкладывать деньги только в перспективные производства», - отметил А. Лукашенко.