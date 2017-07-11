ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГТК ПРОВОДИТ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВЫПУСКУ ТОВАРОВ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СОСТАВОВ
17:10 11.07.2017

В республиканском пункте таможенного оформления «Молодечно» начался эксперимент по помещению товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом, под процедуру таможенного транзита без участия должностных лиц таможенных органов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, суть эксперимента заключается в следующем: субъект хозяйствования подает транзитную декларацию в электронном виде в информационную систему таможенных органов, где после соответствующих проверок осуществляется автовыпуск товаров.

В рамках эксперимента уже автоматически выпускаются товары, перемещаемые в железнодорожных контейнерах. Время выпуска одной транзитной декларации при этом составляет одну минуту.

Эксперимент по автовыпуску товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом, направлен на сокращение сроков оформления при процедуре таможенного транзита и, как следствие, повышение транзитного потенциала Беларуси.

Для увеличения доли автоматического выпуска при помещении под таможенную процедуру таможенного транзита Минской региональной таможней проведена разъяснительная работа с субъектами хозяйствования и Минским отделением ГО «Белорусская железная дорога» по вопросу критериев и порядка реализации эксперимента.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.07.2017
валюта курс
EUR 2.2504
USD 1.9734
RUB 3.2719
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2549 +0.0045
USD 1.9794 +0.006
RUB 3.2560 -0.0159
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2510 2.2580
USD 1.9770 1.9820
RUB 3.2500 3.2670
подробнее

Конвертация в банках
на 11.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1370 1.1420
EUR/RUB 69.0000 69.8000
USD/RUB 60.5000 61.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте