В республиканском пункте таможенного оформления «Молодечно» начался эксперимент по помещению товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом, под процедуру таможенного транзита без участия должностных лиц таможенных органов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, суть эксперимента заключается в следующем: субъект хозяйствования подает транзитную декларацию в электронном виде в информационную систему таможенных органов, где после соответствующих проверок осуществляется автовыпуск товаров.

В рамках эксперимента уже автоматически выпускаются товары, перемещаемые в железнодорожных контейнерах. Время выпуска одной транзитной декларации при этом составляет одну минуту.

Эксперимент по автовыпуску товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом, направлен на сокращение сроков оформления при процедуре таможенного транзита и, как следствие, повышение транзитного потенциала Беларуси.

Для увеличения доли автоматического выпуска при помещении под таможенную процедуру таможенного транзита Минской региональной таможней проведена разъяснительная работа с субъектами хозяйствования и Минским отделением ГО «Белорусская железная дорога» по вопросу критериев и порядка реализации эксперимента.