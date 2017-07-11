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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ НАРАСТИЛИ ЭКСПОРТ ПОЧТИ НА 43%
16:53 11.07.2017
Темп роста экспорта товаров предприятиями концерна «Беллесбумпром» в январе-мае 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 142,8% (150,3 млн долларов США) при задании на 1 полугодие 2017 года 101,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, доля экспорта в объеме производства составила 62,1% и выросла к соответствующему периоду 2016 года (58,6%) на 3,5 процентного пункта, что стало самым высоким показателем за все годы экспортной деятельности концерна.
В общем объеме экспорта доля экспорта в страны СНГ составила 56,3% (в Россию 37,7% общего экспорта или 67% объема экспорта в СНГ), в страны дальнего зарубежья 43,7%.
Председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров и руководители ряда организаций отрасли примут сегодня участие в совещании главы государства с руководителями дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси.
Взаимодействие с загранучреждениями играет важнейшую роль в развитии сотрудничества предприятий отрасли с иностранными компаниями и партнерами. Без поддержки посольств вопросы сотрудничества с потенциальными клиентами решаются гораздо сложнее.
Концерн «Беллесбумпром», решая задачи выхода на новые перспективные рынки сбыта, активно работает с белорусскими загранучреждениями и совместно с ними устанавливает новые контакты, находит покупателей и ведет переговоры с потенциальными инвесторами.
10-14 июля в Минске проходит семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси по теме «Основные направления деятельности белорусских загранучреждений в современных условиях».
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