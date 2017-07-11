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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ НЕ УПУСТИТЬ МОМЕНТ УЛУЧШЕНИЯ МИРОВОЙ КОНЪЮНКТУРЫ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ
16:03 11.07.2017
Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси потребовал не упустить момент улучшения мировой конъюнктуры для продвижения белорусских товаров.
«Обращаюсь ко всем участникам совещания: не только к МИД и послам, но и к правительству, к основным экспортерам. Нельзя упустить момент улучшения положения в мировой экономике и конъюнктуры для продвижения наших товаров. При этом надо исключить ситуацию, когда мы бросаемся туда, где нас не ждут, оставляя наиболее выгодные наработанные рынки ближайших стран», - сказал он.
По словам А. Лукашенко, основным критерием успешности внешней политики в целом и работы МИД и загранучреждений, в частности, являются наращивание и диверсификация экспорта. В нынешнем году прирост белорусского экспорта за январь-май превышает 20%, что составляет около 2 млрд долларов. Без учета нефти, нефтепродуктов, калийных и азотных удобрений экспорт вырос еще больше – почти на 30%.
«А это как раз тот несырьевой показатель, за который отвечают наши послы и закрепленные должностные лица», - заметил он.
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