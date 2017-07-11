|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ЖЕЛАЮЩИХ ПОРАБОТАТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ МИНЧАН УМЕНЬШИЛОСЬ
15:58 11.07.2017
В первом полугодии 2017 г. на основании трудовых договоров, зарегистрированных в управлении по гражданству и миграции (УГиМ) ГУВД Мингорисполкома, на работу за пределы Республики Беларусь выехали 1534 человека (за такой же период прошлого года — 1664), пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщила заместитель начальника УГиМ ГУВД Мингорисполкома Инна Студеничник, больше всего мигрантов направились в Россию (532) и США (432).
На работу в Польше устроились 177 человек, Литве — 98, Германии — 83, Финляндии — 51, Китае — 33, Чехии — 18.
Часть граждан уехали в Корею, Японию, Катар, Великобританию, Италию, Норвегию, Латвию, Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Францию и Тайвань.
Значительная часть покинувших пределы страны (762) устроилась по рабочим специальностям, 577 человек трудятся в сфере обслуживания и торговли, 189 — в сельскохозяйственной отрасли.
Остальные были приняты на должности квалифицированных работников и специалистов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 11.07.2017
Курсы в банках
на 11.07.2017
Конвертация в банках
на 11.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте