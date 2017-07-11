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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО ЖЕЛАЮЩИХ ПОРАБОТАТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ МИНЧАН УМЕНЬШИЛОСЬ
15:58 11.07.2017

В первом полугодии 2017 г. на основании трудовых договоров, зарегистрированных в управлении по гражданству и миграции (УГиМ) ГУВД Мингорисполкома, на работу за пределы Республики Беларусь выехали 1534 человека (за такой же период прошлого года — 1664), пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщила заместитель начальника УГиМ ГУВД Мингорисполкома Инна Студеничник, больше всего мигрантов направились в Россию (532) и США (432).

На работу в Польше устроились 177 человек, Литве — 98, Германии — 83, Финляндии — 51, Китае — 33, Чехии — 18.

Часть граждан уехали в Корею, Японию, Катар, Великобританию, Италию, Норвегию, Латвию, Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Францию и Тайвань.

Значительная часть покинувших пределы страны (762) устроилась по рабочим специальностям, 577 человек трудятся в сфере обслуживания и торговли, 189 — в сельскохозяйственной отрасли.

Остальные были приняты на должности квалифицированных работников и специалистов.
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