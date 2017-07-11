Площадка объявлений Беларуси «Куфар» развивает присутствие в В2В и привлекает на площадку локальные и международные компании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ООО «Шибстед Клэссифайд Медиа», сотрудничество с ведущим классифайдом Байнета позволит предпринимателям снизить издержки на запуск бизнеса в онлайн, быстро и оперативно расширить географию продаж, а также получить доступ миллионной аудитории. При этом партнеры площадки смогут сохранить гибкость в управлении собственным ассортиментом.

«Мы готовы сотрудничать как с крупными игроками рынка, так и с небольшими компаниями, поскольку понимаем, что малый и средний бизнес - это драйверы экономики. В США, например, малый бизнес создает 44,6% ВВП, а в Беларуси – только 28%. Это связано в том числе и со сложностями, с которыми сегодня сталкиваются компании при организации торговли через Интернет. Размещение на «Куфаре» призвано упростить старт продаж в онлайн и дать белорусским предпринимателям простой и понятный инструмент для развития бизнеса», - сказал директор «Куфара» Михаил Сендер.

В рамках сотрудничества «Куфар» предоставляет партнерам доступ к аудитории в 1,2 млн человек (ресурс входит в ТОП-5 площадок Байнета), простую систему подключения и подачи объявлений, автоматическую интеграцию товаров на основе xml-файлов, а также поддержку персонального менеджера. За использование площадки «Куфар» будет взимать с партнеров фиксированную плату, которая рассчитывается на основе стоимости привлечения клиента в выбранной партнером категории, объема услуг и сроков размещения.

«Мы нацелены на взаимовыгодное сотрудничество и учитываем интересы партнеров, поэтому не берем плату просто за факт размещения – от 60% до 115% от стоимости наших пакетов зачисляются на счет клиента в виде куфов, нашей внутренней валюты, которую можно использовать для оплаты премиум-опций (поднятия, выделения и закрепления объявлений) и дополнительного продвижения своих товаров на площадке. Такой формат работы позволяет партнеру более точно планировать свои затраты и всегда быть заметным в поисковой выдаче. Мы, в свою очередь, можем предоставлять максимально привлекательную стоимость за заказ: по данным внутренних исследований «Куфара», одно успешное объявление ежемесячно может приносить более 100 продаж. При этом некоторые из наших партнеров реализуют более 1000 единиц товара в месяц», - отметил М. Сендер.

Представители компании отмечают, что интерес к сотрудничеству наблюдается как со стороны небольших компаний, так и со стороны лидеров рынка. На Куфаре уже успешно размещаются такие крупные игроки, как онлайн-гипермаркет 21vek.by, сеть салонов Black Red White, «Ами Мебель», агентство недвижимости «Твоя столица», а также другие международные и локальные бренды.