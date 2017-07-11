Надо буквально вгрызаться в европейский рынок, который является наиболее платежеспособным и технологичным. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе.

По его словам, в числе внешнеэкономических приоритетов остается и дальнейшая нормализация отношений с Евросоюзом.

«Наш сосед – Европейский союз – переживает непростые времена. Сегодня там столкнулись с целым рядом серьезных вызовов. Но, смею заверить, с этими вызовами Евросоюз справится. Я уже много раз говорил, что нам нужен сильный Европейский союз как в экономическом, так и в политическом отношении. ЕС – это мощная, одна из опор многополярного мира. Этим все сказано», - заявил Лукашенко.

Он отметил, что санкции с предприятий сняты. Нет больше квот на поставки белорусского текстиля, есть подвижки в позиции ЕС по взаимодействию Беларуси с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития, по вступлению Беларуси в ВТО.

«Эти реалии открывают новые возможности сотрудничества с Евросоюзом. Нельзя упустить момент. Надо буквально вгрызаться в европейский рынок, который является наиболее платежеспособным и технологичным. И это задача для всех», - сказал Лукашенко.

Он также считает важным продолжать системное наращивание экономического взаимодействия с Соединенными Штатами Америки.

«Мы заинтересованы в устойчивом и беспрепятственном доступе белорусских товаров и услуг на емкий и платежеспособный рынок США. Кроме того, хотим привлечь американские капиталовложения, технологии и участвовать в производственной кооперации с компаниями этой страны. Должен сказать, здесь мы работаем не просто слабо, а отвратительно. Можно сказать, мы вообще там не работаем», - добавил А. Лукашенко.

Задача защиты внутреннего рынка Беларуси не снимается, а правительству необходимо серьезно заняться проблемой параллельного импорта.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что задача защиты внутреннего рынка не снимается. И как уже мне частные компании, бизнесмены представили доклад о неком параллельном импорте, я попрошу правительство серьезно заняться проблемой параллельного импорта. У нас что, нет «Горизонта», «Атланта», других предприятий? Вы скажете: понятно, мы же в одном объединении и так далее. Ищите формы и методы работы так, чтобы внутренний рынок был защищен, как бы ни было сложно это для нас», - добавил Лукашенко.