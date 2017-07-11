В мае 2017 года ГУП «Национальное кадастровое агентство» Государственного комитета по имуществу Беларуси завершило работы по кадастровой оценке земель по видам функционального использования земель «жилая усадебная зона» и «рекреационная зона», а также земель садоводческих товариществ и дачных кооперативов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомимуществе, по результатам кадастровой оценки земель по видам функционального использования «жилая усадебная зона» и «рекреационная зона», а также земель садоводческих товариществ и дачных кооперативов на 1 июля 2016 года самыми дорогими землями в Беларуси являются земли Минска. Средняя кадастровая стоимость земель Минска по виду функционального использования земель «жилая усадебная зона» составляет 169,36 руб./кв.м.

Далее тройка городов выглядит следующим образом: Заславль (31,82 руб./кв. м), Солигорск (30,3 руб./кв. м), Фаниполь (30,2 руб./кв. м).

Среди областных центров самыми дорогими оказались земли Бреста (24,88 руб./кв. м), а самыми дешевыми – Могилева, где средняя кадастровая стоимость по виду функционального использования земель «жилая усадебная зона» составила 16,52 руб./кв. м.

Среди сельских населенных пунктов самые дорогие земли находятся в Минской области, где средняя кадастровая стоимость составляет 1,31 руб./кв.м. Лидерами по кадастровой стоимости сельских населенных пунктов в Минской области являются Минский (12,33 руб./кв. м), Смолевичский (3,13 руб./кв. м) и Дзержинский (2,78 руб./кв. м) районы.

Самая низкая кадастровая стоимость земель в сельских населенных пунктах в Могилевской области. Например, в Климовичском и Хотимском районах средняя кадастровая стоимость в сельских населенных пунктах составила 0,12 руб./кв. м, в Краснопольском и Круглянском – 0,14 руб./кв. м.

Среднее значение кадастровой стоимости в Могилевской области (0,28 руб./кв. м) в 5 раз меньше, чем в Минской области (1,31 руб./кв. м).

Максимальное значение средней кадастровой стоимости земель садоводческих товариществ и дачных кооперативов также наблюдается в Минской области и составляет 2,26 руб./кв. м. Лидерами по кадастровой стоимости земель садоводческих товариществ и дачных кооперативов являются Минский район, где средняя кадастровая стоимость земель составляет 10,85 руб./кв. м. Высокая кадастровая стоимость обусловлена близким расположением к Минску, наличием инженерных коммуникаций и хорошим транспортным сообщением.

На сегодня в городских и районных исполнительных комитетах активно ведутся работы по подготовке решений об утверждении результатов кадастровой оценки земель. На 7 июля 2017 года в ГУП «Национальное кадастровое агентство» Государственного комитета по имуществу поступило 10 решений об утверждении результатов кадастровой оценки земель.

Все материалы с результатами кадастровой оценки земель находятся в местных исполнительных комитетах на рассмотрении и утверждении. После утверждения новые результаты будут использоваться для целей, определенных законодательством, в том числе для целей налогообложения с 1 января 2018 года.