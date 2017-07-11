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ЭКОНОМИКА РБ


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГА И КОНЪЮНКТУРЫ ЦЕН БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
14:43 11.07.2017

Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен (НЦМиКЦ) в Гомеле провел презентацию возможностей НЦМиКЦ для руководства Управления спорта и туризма Гомельского облисполкома, а также руководителей крупнейших туристических компаний, спортивных учреждений, санаторно-курортных и гостиничных комплексов Гомельский области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦМиКЦ, в ходе встречи участники обсудили возможность проведения бизнес-форумов в Гомельской области. Управление спорта и туризма Гомельского облисполкома выразило заинтересованность в проведении при содействии НЦМиКЦ одного из международных мероприятий, запланированных на 2017 год. Особое внимание было уделено подготовке и проведении совместно с НЦМиКЦ рекламно-ознакомительного тура по Гомельской области для представителей зарубежных туристических компаний и агентств в сентябре 2017 года.

Руководители спортивных учреждений проявили заинтересованность в регистрации на портале Export.by в целях продвижения своих услуг на экспорт и привлечения внимания со стороны зарубежных компаний к туристическому потенциалу Гомельского региона.
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