Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен (НЦМиКЦ) в Гомеле провел презентацию возможностей НЦМиКЦ для руководства Управления спорта и туризма Гомельского облисполкома, а также руководителей крупнейших туристических компаний, спортивных учреждений, санаторно-курортных и гостиничных комплексов Гомельский области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦМиКЦ, в ходе встречи участники обсудили возможность проведения бизнес-форумов в Гомельской области. Управление спорта и туризма Гомельского облисполкома выразило заинтересованность в проведении при содействии НЦМиКЦ одного из международных мероприятий, запланированных на 2017 год. Особое внимание было уделено подготовке и проведении совместно с НЦМиКЦ рекламно-ознакомительного тура по Гомельской области для представителей зарубежных туристических компаний и агентств в сентябре 2017 года.

Руководители спортивных учреждений проявили заинтересованность в регистрации на портале Export.by в целях продвижения своих услуг на экспорт и привлечения внимания со стороны зарубежных компаний к туристическому потенциалу Гомельского региона.