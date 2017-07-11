|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬСКИЙ ЧИНОВНИК БРАЛ ВЗЯТКИ ЗА ВЫДЕЛЕНИЕ ПУТЕВОК В САНАТОРИИ
14:10 11.07.2017
УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела в отношении начальника представительства «Гомельское областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения», который обвиняется в совершении коррупционных преступлений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гомельского облисполкома.
По версии следствия, с июня 2012 года по ноябрь 2016 года обвиняемый неоднократно получал материальные ценности от граждан за выделение им либо их детям путевок на оздоровление в санатории, расположенные в Беларуси, а также в России (Туапсе, Сочи), в Латвии (Юрмала). Следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками собрали доказательства по 23 фактам получения взятки.
В ходе предварительного расследования обвиняемый в полном объеме вернул доход, полученный незаконным путем.
Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч. 1, ч. 2 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Беларуси.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 11.07.2017
Курсы в банках
на 11.07.2017
Конвертация в банках
на 11.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте