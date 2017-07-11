УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела в отношении начальника представительства «Гомельское областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения», который обвиняется в совершении коррупционных преступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гомельского облисполкома.

По версии следствия, с июня 2012 года по ноябрь 2016 года обвиняемый неоднократно получал материальные ценности от граждан за выделение им либо их детям путевок на оздоровление в санатории, расположенные в Беларуси, а также в России (Туапсе, Сочи), в Латвии (Юрмала). Следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками собрали доказательства по 23 фактам получения взятки.

В ходе предварительного расследования обвиняемый в полном объеме вернул доход, полученный незаконным путем.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч. 1, ч. 2 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Беларуси.