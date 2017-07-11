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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ НАНИМАТЕЛИ СТАЛИ РЕЖЕ ПРИВЛЕКАТЬ ИНОСТРАНЦЕВ НА РАБОТУ
13:41 11.07.2017
В первом полугодии 3772 иностранных специалиста заключили в Минске трудовые договоры с белорусскими нанимателями (за такой же период прошлого года — 4533), пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, больше всего договоров заключено с гражданами Китая (2 327) и Украины (689). Оформлены на работу также мигранты из Азербайджана (92), Турции (87), Узбекистана (79), Литвы (64), Грузии (48), Латвии (35), США (26) и других государств.
«Большинство иностранцев работают в строительном секторе, - отметил начальник управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома Юрий Баранов. - Например, каменщиками, плотниками, бетонщиками, арматурщиками, монтажниками. Часть возглавляет собственные предприятия и организации, незначительный процент занят в сфере общественного питания».
В первом полугодии государственные учреждения образования приняли на работу 26 иностранных граждан, учреждения здравоохранения — 30, предприятия государственного сектора экономики — 48.
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