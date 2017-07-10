Бобруйский межрайонный отдел финансовых расследований совместно с Бобруйским межрайонным комитетом государственного контроля установил факты превышения власти и служебных полномочий должностным лицом одного из предприятий системы ЖКХ Бобруйска при закупке опор наружного освещения улиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного контроля, 49-летний главный инженер предприятия, в обязанности которого входило принятие решения по проведению процедуры закупок товаров, приобрел у могилевского общества с ограниченной ответственностью опоры наружного освещения на общую сумму 111,8 тыс. рублей. Оплата этой продукции производилась за счет средств местного бюджета.

Вместе с тем, как было установлено проверяющими, у предприятия имелась реальная возможность закупить данные опоры значительно дешевле (за 66,4 тыс. рублей) и непосредственно у производителя – ОАО «Оршанский строительный трест №18».

Таким образом, сумма причиненного государству ущерба в виде излишне уплаченных бюджетных средств составила 45,4 тыс. рублей.

По результатам проверки в отношении виновного должностного лица возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.426 УК Беларуси (превышение власти или служебных полномочий).