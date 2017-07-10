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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА БЕЗБИЛЕТНЫЙ ПРОЕЗД В ПОЕЗДАХ БЖД ЗА ПОЛГОДА НА 69 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОШТРАФОВАНО ПОЧТИ 4 ТЫСЯЧИ ПАССАЖИРОВ
13:00 11.07.2017

В январе-июне 2017 года контролерами-ревизорами пассажирских поездов Белорусской железной дороги проведено 27713 проверок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, основное внимание, уделялось поездам городских и региональных линий экономкласса, на долю которых пришлось 26786 проверок (96,6% от общего количества проведённых проверок).

К административной ответственности за безбилетный проезд привлечено 3835 граждан, в отношении 443 пассажиров составлены протоколы об административном правонарушении. За курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах оштрафовано 594 человека.

В результате контроля в поездах взыскано штрафов на сумму 69,3 тысячи рублей.

Белорусская железная дорога продолжает работу по усилению контроля оплаты проезда в поездах. В частности, запланировано проведение еженедельных сплошных групповых проверок с участием сотрудников органов внутренних дел и работников Военизированной охраны, декад сплошного контроля, в ходе которых проверяется до 90% поездов региональных линий экономкласса, курсирующих на контролируемом участке, а также организация сплошного контроля на всем пути следования поездов региональных линий экономкласса.

В настоящее время штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет 0,5 базовой величины; в поездах региональных линий — 0,7 базовой величины; межрегиональных и международных линий — 1 базовая величина.

Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах влечет наложение штрафа в размере до 4 базовых величин.
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