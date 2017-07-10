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ЭКОНОМИКА РБ


НА СТОЛИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ЦЕНЫ НА “ВТОРИЧКУ” ОЩУТИМО СНИЗИЛИСЬ, НОВОСТРОЙКИ ЗАВЕРШИЛИ НЕДЕЛЮ С НЕБОЛЬШИМ “ПЛЮСОМ”
12:26 11.07.2017

Царившее на столичном рынке жилья спокойствие, присущее сезону отпусков, нарушил резкий рост курса доллара. По мере нарастания напряженности некоторые продавцы “дрогнули”, что вылилось в самое резкое недельное снижение цен за последние 3 месяца. Индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,4% и находится сейчас у отметки в 1133 $/м2, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Из последних 7 недель лишь однажды направление ценовой динамики у первичного и вторичного рынков совпадало. На минувшей неделе этого также не произошло. В то время, как “вторичка” отметилась довольно ощутимым снижением цен, новостройки завершили неделю с небольшим “плюсом”. За последние 7 дней средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0,1% и составляет сейчас 1120 $/м2.

Предложение квартир непрерывно сокращается четвертую неделю. С 3 по 10 июля 2017 года число выставленных на продажу квартир уменьшилось на 0,3%. При этом в сегментах 2- и 4-комнатных квартир наметился рост предложения (+0,6%). 3-комнатных квартир за неделю стало меньше на 0,8%, а число 1-комнатных сократилось на 1,1%.

За последний месяц предложение 4-комнатных квартир увеличилось на 6%. 2- и 3-комнатных – сократилось на 4% и 3%, соответственно. Что касается самых востребованных у покупателей 1-комнатных квартир, то их предложение сократилось на 8%.

Впервые за долгое время ни один тип квартир не отметился ростом цен. Избежать их снижения удалось лишь “однушкам”. Цены на 2- и 4-комнатные квартиры снизились на 0,3%, а 3-комнатные подешевели за неделю сразу на 0,6%.

За прошедшую неделю снижение было отмечено в семи столичных районах из девяти. Максимальные темпы наблюдались в Ленинском (-0,4%) и Первомайском (-0,8%) районах. В Заводском районе динамика цен была нулевой, а во Фрунзенском цены выросли в среднем на 0,1%. Несмотря на это, именно Фрунзенский район лидирует по темпам снижения цен за последний месяц. Квартиры здесь подешевели в среднем на 2,1%. Более 1% потеряли также Октябрьский и Ленинский районы.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест – 696 $/м2 (без изменений), Витебск – 539 $/м2 (+0,6%), Гомель – 559 $/м2 (+0,2%), Гродно – 697 $/м2 (-0,8%), Могилев – 583 $/м2 (+0,3%).
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