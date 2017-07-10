Распоряжением премьер-министра Беларуси № 245р от 07.07.2017 г. создана межведомственная рабочая группа для решения вопросов реализации проекта по строительству мультимодального промышленно-логистического комплекса в пос. Болбасово Оршанского района и его эксплуатации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, межведомственной рабочей группе поручено до 15 июля проанализировать ход реализации проекта по строительству комплекса. До 15 августа ей необходимо выработать подходы к дальнейшему строительству комплекса и его эксплуатации, а также определить целесообразность создания особой экономической зоны со специальным правовым режимом на территории комплекса и при необходимости до 1 октября подготовить предложения о совершенствовании действующих нормативных правовых актов.

При необходимости межведомственная рабочая группа в установленном порядке может привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству Беларуси, и других организаций

Руководителем межведомственной рабочей группы назначен заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.