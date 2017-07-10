ЭКОНОМИКА РБ

НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ МНС ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 13 ИЮЛЯ ПРОВЕДЕТ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ЖАБИНКЕ

12:03 11.07.2017 Начальник инспекции МНС по Брестской области Юрий Лилисон 13 июля проведет выездной прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц в Жабинке. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, задать вопросы можно с 11.00 до 12.00 в инспекции МНС по Жабинковскому району (ул. Кирова, 47, каб.5).