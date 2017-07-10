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ЭКОНОМИКА РБ
НА ОДНУ АРЕНДНУЮ КВАРТИРУ В МИНСКЕ ПРЕТЕНДУЕТ 300-400 ЖЕЛАЮЩИХ
11:58 11.07.2017
На одну арендную квартиру в Минске подается 300-400 заявлений, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщил в ходе оперативного совещания в Минском городском исполнительном комитете начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Александр Авраменко, наиболее востребованы одно- и двухкомнатные. Однушки распределяются очередникам 1983-1989 годов постановки на учет. Двухкомнатные — 1985-1990 годов. Трехкомнатные и четырехкомнатные из-за высокой арендной платы пользуются меньшим спросом, поэтому иногда предоставляются очередникам 2009 года.
Фонд жилых помещений коммерческого использования пополняется. Всего на первое полугодие 2017-го построено 19 арендных жилых домов на 2 423 квартиры.
Нуждающиеся в улучшении жилищных условий смогут поселиться еще в трех арендных домах, на 119 квартир каждый. Один из них — на ул. П. Меделки скоро перейдет на баланс ЖРЭО Центрального района. Сдача второго дома запланирована на конец 2017-го.
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