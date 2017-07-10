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ЭКОНОМИКА РБ


В БГУ 12 ИЮЛЯ НАЧИНАЕТСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ АБИТУРИЕНТОВ
11:37 11.07.2017

В БГУ 12 июля начинается прием документов от абитуриентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, всего на дневную бюджетную форму планируется принять 2164 студентов (в 2016 году зачислено 2202 человек). Соотношение мест на естественнонаучные и социально-экономические, гуманитарные специальности составляет 66% и 34% соответственно. На заочную бюджетную форму планируется принять 255 студентов (в 2016 году – 285).

План приема на платную форму обучения: на дневную форму – 1913 (в 2016 г. зачислено – 1996); на заочную форму – 790 (в 2016 году зачислено 798); – на заочную форму для получения второго высшего образования – 210 (в 2016 году зачислено 228).

В этом году увеличен план приема на сокращенную форму обучения выпускников учреждений среднего специального образования – 444 места (в 2016 году 415 мест), из них на дневную форму – 48, на заочную форму – 396.

Еще одной особенностью нынешней приемной кампании является прием без экзаменов на педагогические направления специальностей: биология, география, химия, математика, белорусская филология, русская филология, следующих категорий абитуриентов:

– медалисты, или закончившие учреждения среднего специального образования с дипломом с отличием, победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, для которых данный предмет определен предметом первого профильного испытания, при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они закончили;

– лица, прошедшие обучение в профильных классах педагогической направленности учреждений общего среднего образования, при наличии в документе об образовании отметок не ниже 7 баллов по всем учебным предметами и отметок не ниже 8 баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных испытаний при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они закончили, и по результатам собеседования, проводимого в университете. План приема на эти специальности на дневную бюджетную форму составляет – 149 мест.

В текущем году расширен перечень специальностей для целевого приема. В его список вошли: – журналистика – 3 места; таможенное дело – 6 мест; романо-германская (английская) филология – 1 место; романо-германская (немецкая) филология – 1 место; психология – 6 мест; история – 6 мест; белорусская филология – 1 место; русская филология – 6 мест; математика (научно-педагогическая деятельность) – 2 места; биология (научно-педагогическая деятельность) – 5 мест; география – 1 место; химия (научно-педагогическая деятельность) – 1 место; химия (научно-производственная деятельность) – 1 место; аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии – 1 место; ядерные физика и технологии – 1 место; ядерная и радиационная безопасность – 1 место.

Для абитуриентов, поступающих на бюджетную форму обучения, а также на специальности, по которым предусмотрены вступительные испытания в БГУ, на бюджет и платную форму обучения, подача документов будет осуществляться с 12 по 17 июля. Для тех, кто поступает на платную форму обучения – с 12 июля по 4 августа.
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