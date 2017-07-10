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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО ОЧЕРЕДНИКОВ НА ЖИЛЬЕ В МИНСКЕ СНИЖАЕТСЯ
11:11 11.07.2017
На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов Минска сегодня состоят 206 тыс. семей, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщил начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Александр Авраменко, больше всего их во Фрунзенском районе — 22% от общего числа. Наименьшее количество в Партизанском — 4,8%. Общая очередь нуждающихся находится на уровне 1988–1989 годов.
«В Минске число очередников ежегодно снижается. Это обеспечивается за счет направления граждан на строительство жилья, а также предоставления социальных и арендных квартир. Кроме того, существенному уменьшению числа очередников способствует изменение законодательства», — отметил А. Авраменко.
В текущем году для нуждающихся планируется ввести в эксплуатацию около 160000 кв. м жилья.
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