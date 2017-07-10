Брестский облисполком предлагает приобрести акции двадцати четырех предприятий области, работающих в сфере промышленности, торговли, сельского хозяйства, оказания услуг.

Как сообщает Национальное агентство инвестиций и приватизации, преимущественно речь идет о контрольных пакетах акций и выше. Подробная информация о деятельности данных акционерных обществ и размере предлагаемого для продажи пакета акций доступна на сайте Брестского облисполкома.

Кроме того, специалисты готовы рассмотреть предложения по развитию других акционерных обществ с долей коммунальной собственности, информация о которых также представлена на сайте областного исполнительного комитета.

Право приобретения акций имеют физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, иностранные граждане и лица без гражданства, юридические лица Республики Беларусь, за исключением государственных организаций и хозяйственных обществ, в уставных фондах которых количество акций (размер доли), принадлежащих Республике Беларусь или ее административно-территориальным единицам, превышает 50 процентов, иностранные государства и их административно-территориальные единицы, международные организации, иностранные юридические лица, а также иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами.