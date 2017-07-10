ЭКОНОМИКА РБ

УТВЕРЖДЕНЫ РЕШЕНИЯ СОВЕТА СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ

10:31 11.07.2017 Утверждены решения совета специального фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, стипендии назначены 166 студентам и курсантам учреждений высшего образования. Денежные премии или поощрительные стипендии с вручением нагрудного знака лауреата фонда присуждены 22 победителям международных олимпиад. Денежными премиями поощряются 308 победителей ряда международных и республиканских олимпиад и конкурсов.