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ЭКОНОМИКА РБ
УТВЕРЖДЕНЫ РЕШЕНИЯ СОВЕТА СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ
10:31 11.07.2017
Утверждены решения совета специального фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, стипендии назначены 166 студентам и курсантам учреждений высшего образования.
Денежные премии или поощрительные стипендии с вручением нагрудного знака лауреата фонда присуждены 22 победителям международных олимпиад.
Денежными премиями поощряются 308 победителей ряда международных и республиканских олимпиад и конкурсов.
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