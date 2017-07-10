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ЭКОНОМИКА РБ


В 2018 ГОДУ КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ В МИНСКЕ ПЛАНИРУЮТ УЛУЧШИТЬ
10:18 11.07.2017

Качество питьевой водопроводной воды планируют улучшить в Минске в 2018 г. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщил директор коммунального унитарного производственного предприятия «Минскводоканал» Олег Аврутин в ходе оперативного совещания в Мингорисполкоме.

«Инвестиционное развитие «Минскводоканала» предусматривает техническое перевооружение производств, внедрение прогрессивных технических, технологических, экологических, энергосберегающих мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг и снижение затрат, - уточнил О. Аврутин. - В настоящее время предприятие реализует мероприятия по обеспечению населения Минска питьевой водой улучшенных органолептических свойств. По заказу предприятия разработана предпроектная документация по объекту реконструкции сооружений хлорного хозяйства с применением хлорида натрия на очистной водопроводной станции. Реализация проекта позволит полностью отказаться от применения опасного вещества хлора. Срок реализации — март 2018 года».

По состоянию на 1 июля 2017 г. на балансе «Минскводоканала» находится 3 065 км водопроводных сетей, в системе водоотведения — 1 854 км сетей. Предприятием эксплуатируется Вилейско-Минская водная система, которая включает десятки километров каналов. Ежегодно по каналу подается около 120 млн куб. м воды. Три четверти этого объема используется для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населения и технического водоснабжения промышленных предприятий, оставшаяся часть идет на обводнение Свислочи и Слепянской водной системы.
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