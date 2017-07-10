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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАПУСК WI-FI НА ВСЕХ БЕЛОРУССКИХ ВОКЗАЛАХ В КОММЕРЧЕСКУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЛАНИРУЕТСЯ C 25 ИЮЛЯ
09:57 11.07.2017
С 10 июля БЖД совместно с СООО «Мобильные ТелеСистемы» в тестовом режиме организовала бесплатный доступ к сети Интернет по технологии Wi-Fi на железнодорожных вокзалах страны.
Как сообщили ЭУОАРЕСС в пресс-центре БЖД, хот-споты сети Wi-Fi появились в залах ожидания и холлах на железнодорожных вокзалах в Минске, Орше, Молодечно, Борисове, Барановичах, Лиде, Гродно, Лунинце, Пинске, Гомеле, Жлобине, Калинковичах, Могилеве, Осиповичах, Бобруйске, Кричеве, Витебске и Полоцке. Cкоростной доступ в сеть обеспечивается при помощи технологии 4G и оптических каналов связи.
Запуск услуги Wi-Fi на всех вокзалах Белорусской железной дороги в коммерческую эксплуатацию планируется c 25 июля 2017 года.
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