В 2017 году в Гомельской области централизованное тестирование проходило с 12 июня по 2 июля в 6 пунктах проведения ЦТ, расположенных в Гомеле (4), Мозыре (1) и Светлогорске (1).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного контроля Гомельской области, в каждом пункте тестирования организована работа комиссий по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний. В день проведения тестирования в каждой из 252 аудиторий присутствовал член комиссии по контролю.

В текущем году в написании тестовых работ в Гомельской области приняли участие 41126 абитуриентов, что на 3886 человек больше, чем в прошлом году. По различным причинам на тестирование не явились 2332 абитуриента, или 5,4% от числа зарегистрированных (43458 человек).

В целом централизованное тестирование в регионе прошло организованно, с максимальным соблюдением принципа создания равных возможностей для поступления абитуриентов в высшие и средние специальные учебные заведения.

При этом не обошлось и без нарушений со стороны абитуриентов – 20 июня при прохождении тестирования по биологии был удален абитуриент за пронос мобильного телефона.

Для оперативного реагирования на обращения абитуриентов и их родителей в КГК Гомельской области весь срок проведения ЦТ работала телефонная горячая линия, которая продолжит свою работу до окончания вступительной компании, ее телефон в Гомеле – 23-83-85.