Количество интернет-магазинов в Беларуси за пять лет выросло более чем в 3,5 раза, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщила на пресс-конференции начальник управления организации торговли и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Виолетта Брезовская, в Беларуси зарегистрировано более 15 тысяч интернет-магазинов по состоянию на 1 июля 2017 г. Из них 51% принадлежит индивидуальным предпринимателям, 48% — юридическим лицам. Наибольшая часть интернет-магазинов зарегистрирована в Минске и Минской области. Увеличилась также доля интернет-торговли в розничном товарообороте страны: от 0,5% в 2010-м до 2,8% в 2017-м по состоянию на 1 января текущего года.

Специалист рассказала об изменениях, которые МАРТ намерен внести в Закон «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь».

«Сейчас наше министерство готовит проект закона «О внесении изменений и дополнений в закон «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь», - уточнила В. Брезовская. - Одним из предложений станет возможность интернет-магазинам принимать заказ только удаленно — через «Корзину» на сайте. Это позволит обеспечить прозрачность осуществляемой сделки и защиту прав потребителя».

Виолетта Брезовская подчеркнула, что МАРТ поддерживает проект закона «О платежных услугах», предложенный Национальным банком.

«Данный закон предполагает развитие курьерской службы, - пояснила В. Брезовская. - Это позволит курьеру принимать наличные деньги в пользу продавца интернет-товара, что значительно облегчит логистику доставки товара».