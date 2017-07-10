ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЬ ДОМА, ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ КОТОРЫХ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
09:29 11.07.2017

Анатолий Калинин на республиканском семинаре-совещании ”О реализации пилотных инновационных проектов на территории Минска“ указал на назревшую необходимость разработки комплексной стратегии инновационного развития отрасли, первоочередного направления имеющихся ресурсов на внедрение инновационных технологий и создания совместной программы Минстройархитектуры и профильных ВУЗов по обучению и переподготовке кадров строительной отрасли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, заместитель премьер-министра отметил проблемные вопросы, связанные со строительством и эксплуатацией энергоэффективных жилых домов, на отсутствие системной работы областей (за исключением Гомельской и Брестской областей) и Минска по решению вопросов проблемных жилых домов. Вице-премьер поставил задачу Минстройархитектуры совместно с заинтересованными обеспечить внедрение в кратчайшие сроки типовые проекты многоквартирных жилых домов, отопление и горячее водоснабжение которых будет осуществляться с использованием электроэнергии.

Кроме того, Анатолий Калинин обратил внимание участников семинара на достаточно непростой механизм реализации принятого указа ”О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений“, который потребует слаженного взаимодействия исполкомов, банков и других участников. В этой связи в регионах для работников служб исполкомов, которые будут непосредственно задействованы в реализации Указа, будут проводиться специальные обучающие семинары с участием Минстройархитектуры, Минфина, банков.

Участники семинара-совещания посетили ряд строящихся с использованием инновационных технологий и передовых проектных решений объектов, таких как стадион ”Динамо“, бассейн в микрорайоне Брилевичи, ознакомились с опытом формирования комплексного благоустройства территорий, созданию комфортной среды в жилых микрорайонах столицы на примере жилого комплекса ”Магистр“ и парка экстремальных видов спорта.

По мнению заместителя премьер-министра, проведение подобных семинаров-совещаний уже стало хорошей традицией, так как это не только дает хорошие возможности ознакомиться с основными подходами к организации строительного процесса в конкретном регионе, но и обменяться опытом, что немаловажно для обеспечения поступательного движения вперед всей строительной отрасли республики. Аналогичные семинары запланированы в сентябре текущего года в Гродненской области и в октябре – в Гомельской.

В мероприятии приняли участие представители Минстройархитектуры, Минприроды, МЧС, Госкомимущества и Госстандарта, заместители председателей облисполкомов и Минского горисполкома, руководители проектных и подрядных организаций.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.07.2017
валюта курс
EUR 2.2504
USD 1.9734
RUB 3.2719
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2504 -0.0028
USD 1.9734 +0.0003
RUB 3.2719 +0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2440 2.2500
USD 1.9720 1.9760
RUB 3.2600 3.2770
подробнее

Конвертация в банках
на 11.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1360 1.1420
EUR/RUB 68.5000 69.1000
USD/RUB 60.3000 60.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте