Анатолий Калинин на республиканском семинаре-совещании ”О реализации пилотных инновационных проектов на территории Минска“ указал на назревшую необходимость разработки комплексной стратегии инновационного развития отрасли, первоочередного направления имеющихся ресурсов на внедрение инновационных технологий и создания совместной программы Минстройархитектуры и профильных ВУЗов по обучению и переподготовке кадров строительной отрасли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, заместитель премьер-министра отметил проблемные вопросы, связанные со строительством и эксплуатацией энергоэффективных жилых домов, на отсутствие системной работы областей (за исключением Гомельской и Брестской областей) и Минска по решению вопросов проблемных жилых домов. Вице-премьер поставил задачу Минстройархитектуры совместно с заинтересованными обеспечить внедрение в кратчайшие сроки типовые проекты многоквартирных жилых домов, отопление и горячее водоснабжение которых будет осуществляться с использованием электроэнергии.

Кроме того, Анатолий Калинин обратил внимание участников семинара на достаточно непростой механизм реализации принятого указа ”О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений“, который потребует слаженного взаимодействия исполкомов, банков и других участников. В этой связи в регионах для работников служб исполкомов, которые будут непосредственно задействованы в реализации Указа, будут проводиться специальные обучающие семинары с участием Минстройархитектуры, Минфина, банков.

Участники семинара-совещания посетили ряд строящихся с использованием инновационных технологий и передовых проектных решений объектов, таких как стадион ”Динамо“, бассейн в микрорайоне Брилевичи, ознакомились с опытом формирования комплексного благоустройства территорий, созданию комфортной среды в жилых микрорайонах столицы на примере жилого комплекса ”Магистр“ и парка экстремальных видов спорта.

По мнению заместителя премьер-министра, проведение подобных семинаров-совещаний уже стало хорошей традицией, так как это не только дает хорошие возможности ознакомиться с основными подходами к организации строительного процесса в конкретном регионе, но и обменяться опытом, что немаловажно для обеспечения поступательного движения вперед всей строительной отрасли республики. Аналогичные семинары запланированы в сентябре текущего года в Гродненской области и в октябре – в Гомельской.

В мероприятии приняли участие представители Минстройархитектуры, Минприроды, МЧС, Госкомимущества и Госстандарта, заместители председателей облисполкомов и Минского горисполкома, руководители проектных и подрядных организаций.