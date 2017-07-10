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ЭКОНОМИКА РБ
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОКУПКИ В ИНОСТРАННЫХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ МОГУТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ – МАРТ
17:25 10.07.2017
Ограничения на покупки в иностранных интернет-магазинах для белорусов могут пересмотреть, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на слова начальника управления организации торговли и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) Виолетты Брезовской.
«В настоящее время государственные органы во главе с Государственным таможенным комитетом обсуждают этот вопрос. Речь идет о том, чтобы внести изменения в указ №40 от 14 апреля 2016 г. и увеличить ежемесячный лимит общей стоимости посылок до 200 евро, а также вес до 31 килограмма в месяц. При этом цена и вес одной посылки останутся неизменными — 22 евро и 10 килограмм», - уточнила В. Брезовская.
Она подчеркнула, что согласование указа возможно только с учетом мнения бизнес-сообщества.
Сейчас граждане Беларуси могут приобрести в иностранных магазинах и получить по почте без уплаты таможенных пошлин товары на сумму 22 евро и весом до 10 килограммов. В случае превышения лимита пошлина составляет 30% от таможенной стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм.
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