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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» ЗАЙМЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
17:00 10.07.2017
В СЭЗ «Минск» зарегистрирован новый резидент – ЗАО «АрмисИнвестГрупп» для реализации инвестиционного проекта «Организация производства металлоконструкций для электротехнической промышленности».
Как сообщает сайт СЭЗ, в соответствии с договором заявленный объем инвестиций составит не менее 570000 долларов.
В рамках проекта предполагается организация в СЭЗ «Минск» современного производства металлоконструкций для электротехнической промышленности. Продукция предприятия будет реализовываться на территории СЭЗ «Минск» и ориентироваться под производственные нужды ЗАО «КАТЕК». ЗАО «КАТЭК» - резидент СЭЗ «Минск», занимающийся производством комплектных трансформаторных подстанций, электрооборудования низкого и среднего напряжения.
Основная реализация производимой по проекту продукции будет осуществляться ЗАО «КАТЭК» (около 60%), остальная часть планируется к реализации на внешнем и на внутреннем рынках иным организациям.
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