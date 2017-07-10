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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 40 КАФЕ И РЕСТОРАНОВ В МИНСКЕ РАБОТАЮТ НА ОТЛИЧНО
16:31 10.07.2017

В столице более 40 заведений общественного питания работают на пятерку (по пятибалльной системе), пишет агентство «Минск-Новости».

«В нынешнем году Мингорисполком начал проект по проверке объектов общепита и составлению рейтинга. Проект направлен исключительно на соблюдение норм закона и повышение качества услуг. Штрафные санкции к нарушителям не применяются. Такой проект — в первую очередь средство информирования населения о безопасности предоставляемых услуг. Реализуется он на основании рейтинг-схем, в основу которых включены критерии оценки, разработанные с учетом мнения столичных рестораторов. Исследуются внешнее состояние объектов, технологическая дисциплина, продукция и др.», — сообщила начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

В настоящее время с выставлением оценок от единицы до пяти обследовано 126 кафе и ресторанов. Большинство из них расположены в центральной части города и наиболее посещаемы минчанами и туристами. Пятерку получили 42 объекта, или 33% от обследованных. Среди них — рестораны «Ренессанс» и «Минск», кафе «Черпак» и другие. На четверку работают 53 объекта, или 42%. Удовлетворительные и неудовлетворительные оценки у 31 объекта.

Чаще всего недоработки выявляются в следующих моментах: не выдерживается перечень товаров отечественного производства, не на все товары представляются документы, подтверждающие качество и безопасность, не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов, встречаются продукты с истекшим сроком годности и т.д.

«Составление рейтинга вызвало живой отклик в СМИ. Для информирования населения на сайте Мингорисполкома создана схема «Рейтинг объектов общественного питания» (http://minsk.gov.by/ru/actual/view/666/), — сказала Н. Емельянова.

Ежегодно открываются новые заведения, ориентированные на различные группы потребителей. Сегодня в столице услуги общественного питания осуществляют около 2600 объектов, в том числе 1900 — общедоступных. В их структуре преобладает частная форма собственности. Доля сети государственной формы собственности за последние 5 лет сократилась с 41 до 33%, и в основном это столовые и буфеты.
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