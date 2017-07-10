Информационный ресурс с базой данных о недобросовестных интернет-магазинах появится в Беларуси, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на слова исполнительного директора ассоциации «АКИТ» Дмитрия Ананьева.

«Здесь будут собраны интернет-магазины, нарушающие законодательство о защите прав потребителя, о торговле, налоговое и др. Вопрос о создании подобного сайта назрел давно, так как сегодня негде проверить информацию о потенциально недобросовестных магазинах. И покупатель, совершая дорогостоящую покупку онлайн, не может минимизировать свои риски», - рассказал Д. Ананьев.

На новом ресурсе можно будет также найти рекомендации и мнения экспертов в формате «вопрос-ответ».

Первыми появятся данные о магазинах электроники и бытовой техники, перечень будет продолжен товарами других категорий. Впоследствии на сайте можно будет перепроверить информацию и об оказываемых бытовых услугах.

«Отзывы смогут оставлять и сами покупатели. Будут предусмотрены два варианта: анонимный и открытый. Анонимный в базу попадать не будет. Что касается открытого, схема будет следующей. Покупатель оставляет свои контактные данные, наш специалист связывается, уточняет дополнительные сведения о нарушениях того или иного интернет-магазина, перепроверяет информацию и только после этого вносит факт в базу», — пояснил Д. Ананьев.