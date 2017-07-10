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ЭКОНОМИКА РБ
ДИРЕКТОР ВИТЕБСКОГО ФИЛИАЛА «БЕЛПОЧТЫ» 11 ИЮЛЯ ПРОВЕДЕТ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ШАРКОВЩИНЕ
15:52 10.07.2017
Директор Витебского филиала РУП «Белпочта» Сергей Максак 11 июля проведет выездной личный прием граждан и юридических лиц в Шарковщине.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, задать вопросы можно с 12.00 до 14.00 в Шарковщинском УПС (ул. Комсомольская, д.6).
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