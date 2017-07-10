Фермерские хозяйства и сельхозпроизводители Сморгонского и Ошмянского районов Гродненской области переходят на европейские стандарты в ведении органического сельского хозяйства, пишет «Гродненская правда».

Они стали участниками пилотной инициативы в рамках масштабного проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

Фермерское хозяйство «Верми Экопродукт» из Сморгонского района стало одним из основных участников этой инициативы. «Верми Экопродукт» работает с 2010 года. Хозяйство быстро начало заниматься производством вермикомпоста, что позволило выращивать овощную продукцию без применения синтетических удобрений. За средства ЕС для нужд было закуплено и установлено сельскохозяйственное оборудование. Это позволило увеличить производство «Верми Экопродуктом» жидких гуминовых удобрений для органического земледелия с 500 до 2000 л в сезон.

Глава хозяйства Игорь Хващевский участвовал в семинарах, его консультировали два эксперта по органическому сельскому хозяйству. В 2013 году начата сертификация земель. Сейчас все земли, а также 19 наименований продукции, выпускаемой этим хозяйством, успешно прошли органическую сертификацию на соответствие стандартам Европейского Союза – овощи и зелень, смородина, малина. Планируется выращивать голубику, бруснику и клюкву в естественных условиях, а также разводить овец мясных пород. Земли хозяйства расположены на Кревской гряде – одной из самых высоких точек Беларуси, поэтому фермер намерен шире использовать возобновляемые источники энергии, в том числе ветра.

Опыт сморгонского фермера по сертификации в соответствии со стандартами ЕС был распространен на другие фермерские хозяйства. Это помогло им также перейти на органическое земледелие и достигнуть экологический, экономический и социальный эффект.

Специалистами хозяйства с привлечением зарубежных экспертов по земледелию проведены обучающие тренинги по органическому земледелию для трех фермерских хозяйств «Родник-Про» Ошмянского района, «Агро-Вастара» Сморгонского района, «Амагер» Воложинского района Минской области.

«Все три компании уже сегодня тестируют на своих площадях гуминовые удобрения, произведенные сморгонским «Верми Экопродуктом», перенимая опыт ведения органического земледелия по стандартам ЕС. Также фермеры ведут работу по рекультивации почв, использовавшихся для ведения традиционного сельского хозяйства, готовя их к более экологичному органическому земледелию», – сообщили координаторы проекта.

Жидкие гуминовые удобрения подходят для экологичного земледелия, могут вноситься в почву, прошедшую органическую сертификацию, и позволят белорусским фермерским хозяйствам заменить более дорогие импортные удобрения на местный аналог, пояснили «ГП» участники проекта. В дальнейшем полученный урожай сертифицируется как органическая сельхозпродукция.

В перспективе успешный переход к органическому земледелию позволит фермерским хозяйствам создать новые «зеленые» рабочие места. Сейчас же благодаря комплексу мер по расширению органического земледелия площади, занятые органическим сельским хозяйством у фермеров – участников инициативы, увеличились на 43 га.

Проект «Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике» оказывает помощь Беларуси в формировании экономического роста, основанного на «зеленых» принципах, включая экологически устойчивое и экономически целесообразное использование природных ресурсов, продвижение экологически устойчивого производства и потребления, создание «зеленых» рабочих мест, изменение моделей поведения в сторону большей экологической устойчивости. Бюджет проекта 5 млн евро.