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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ БОЛЕЕ 55 ТОНН ШАМПИНЬОНОВ НА 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
15:03 10.07.2017

Сразу три попытки незаконного перемещения крупных партий шампиньонов пресекли сотрудники Могилевской и Гомельской таможен.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в результате проведения специального мероприятия должностными лицами Гомельской таможни совместно с сотрудниками Рогачевского РОВД было приостановлено движение двух машин, в которых в совокупности находилось около 40 тонн шампиньонов.

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Могилевской таможни при проведении проверочных мероприятий приостановлено движение еще одного грузовика, в котором было более 15,5 тонны грибов. Во всех трех случаях товар перемещался по недействительным товаросопроводительным документам.

Грибы общей оценочной стоимостью свыше 200 тыс. рублей изъяты. По данному факту начаты административные процессы в соответствии с ч. 4. ст. 12.17 КоАП Беларуси.
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