Модуль сборки интегральных схем фоточувствительных приборов с зарядовой связью (ИС ФПЗС) филиала НТЦ «Белмикросистемы» готовится к открытию. Еще одно оборудование введено в эксплуатацию – это видео-измерительная система NORGAU, модель NVM5040P.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «ИТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», бесконтактный видео-измерительный микроскоп предназначен для линейно-угловых измерений различных деталей и узлов, обладает широкими возможностями в обработке полученных данных, а также обеспечивает легкое и быстрое базирование объекта, в нашем случае – фокальных плоскостей большого формата и высокого разрешения.

«Система используется для высокоточных измерений изделий по осям X, Y, Z в большом диапазоне: до 500-т миллиметров по горизонтали и до 200-т мм – по вертикали», – пояснили ведущий конструктор отдела сборки филиала НТЦ «Белмикросистемы» Михаил Топунов и ведущий инженер Андрей Коренкович.

Управление NORGAU производится компьютером либо вручную, посредством джойстика. Фокусировка на поверхности или границе объекта осуществляется в автоматическом либо ручном режиме. Три типа подсветки: отраженная, коаксиальная и проходящая – позволяют оптимально подстроиться под разные виды поверхностей. Границы объекта определяются автоматически: нужно только очертить предполагаемую область, а программное обеспечение само высчитает размеры и выведет информацию в виде таблицы, рисунка или графика. Для более точного измерения по оси Z используется лазерный датчик.

Видео-измерительная система проводит замеры всех существующих элементов: от точек, линий и кругов до кривых и поверхностей с точностью 0,1 мкм и погрешностью до 2,5 мкм. Рассчитываются такие параметры, как длина, диаметр, угол, прямолинейность, плоскостность, перпендикулярность, отклонение от круглости, несоосность и т.п. Выведенные данные могут быть экспортированы в файл AutoCAD для обеспечения полного замкнутого цикла, а также в файлы Exсel, Word для сбора статистических данных. Специализированное программное обеспечение позволяет проводить анализ полученной информации, что является важной частью процесса изготовления таких высокоточных элементов, как изделия для космической аппаратуры дистанционного зондирования Земли.