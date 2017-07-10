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ЭКОНОМИКА РБ


СЕМИНАР РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ БЕЛАРУСИ ПРОХОДИТ В МИНСКЕ
14:37 10.07.2017

В Минске 10-14 июля проходит семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси на тему «Основные направления деятельности белорусских загранучреждений в современных условиях».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДА, на открытии мероприятия 10 июля Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подчеркнул значимость летнего дипломатического форума, как инструмента совершенствования работы загранучреждений, площадки для обмена опытом и генерирования свежих идей.

Семинар глав белорусских дипломатических миссий, уже ставший традиционным, позволяет «сверить часы» по внешнеэкономической деятельности, уточнить задачи, обсудить существующие проблемы с привлечением заинтересованных белорусских организаций и ведомств, а также найти пути их оптимального решения. Министр подчеркнул, что от эффективности усилий и результативности работы белорусской дипломатии на внешних рынках во многом зависит не только динамика экономики, но и устойчивость развития государства в целом.

В своем выступлении В.Макей отметил ряд успехов Беларуси на внешнеполитическом и внешнеэкономическом треках.

«С каждым годом контакты нашей страны с зарубежными странами становятся все более интенсивными. Постоянные визиты в Беларусь иностранных делегаций самого высокого уровня и проведение масштабных внешнеполитических мероприятий – яркое тому подтверждение», – подчеркнул Министр. Наблюдается также позитивная тенденция на внешнеэкономическом направлении, свидетельством которой является рост белорусского экспорта за 5 месяцев текущего года на 22,9 процента. «Однако успокаиваться этим нельзя, -отметил В.Макей, - так как это происходит в целом на фоне низкой базы, сложившейся в прошлом году».

В целом перечень тем обучающего семинара достаточно широк. Среди них: экономика, торговля, высокие технологии, история, культура, туризм, коммуникация. В ходе пребывания глав загранучреждений в Минске будут организованы деловые встречи с руководителями министерств и ведомств нашей страны. Послы прослушают лекции в Академии управления при Президенте Беларуси, примут участие в круглых столах и проведут индивидуальные встречи с директорами предприятий-экспортеров. Запланировано также проведение контактно-кооперационной биржи на базе Белорусской торгово-промышленной палаты.

Кроме того, предполагаются встречи руководителей загранучреждений с руководством Правительства Беларуси, а также выездные мероприятия и посещения предприятий Министерства промышленности, ряда концернов, Индустриального парка «Великий камень».
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