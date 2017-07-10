ОАО «Беларуськалий» для удовлетворения потребностей потребителей в различных видах минеральных удобрений на участке по производству смешанных удобрений СОФ-1 сегодня наращивает объемы выпуска и осваивает новые марки продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в мае-июне участком произведено и выпущено 13825 тонн удобрений различных марок. В июне специалистами участка освоена новая марка смешанных удобрений 7-18-36,5, которые были выпущены в объеме 1500 тонн. Всего в июне были произведены удобрения пяти разных марок – с учетом требований покупателей и особенностей почв под сев сельскохозяйственных культур.

Производимая участком СОФ-1 продукция пользуется высоким спросом в странах Прибалтики, Африки и у белорусских потребителей. Также наряду с выпуском смешанных удобрений здесь осуществляется фасовка и отгрузка потребителям гранулированного калия хлористого в таре по 500 кг, который пользуется не меньшим спросом у потребителей России, Украины и стран Прибалтики.