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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬКАЛИЙ НАРАЩИВАЕТ ОБЪЕМЫ ВЫПУСКА И ОСВАИВАЕТ НОВЫЕ МАРКИ ПРОДУКЦИИ
14:24 10.07.2017
ОАО «Беларуськалий» для удовлетворения потребностей потребителей в различных видах минеральных удобрений на участке по производству смешанных удобрений СОФ-1 сегодня наращивает объемы выпуска и осваивает новые марки продукции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в мае-июне участком произведено и выпущено 13825 тонн удобрений различных марок. В июне специалистами участка освоена новая марка смешанных удобрений 7-18-36,5, которые были выпущены в объеме 1500 тонн. Всего в июне были произведены удобрения пяти разных марок – с учетом требований покупателей и особенностей почв под сев сельскохозяйственных культур.
Производимая участком СОФ-1 продукция пользуется высоким спросом в странах Прибалтики, Африки и у белорусских потребителей. Также наряду с выпуском смешанных удобрений здесь осуществляется фасовка и отгрузка потребителям гранулированного калия хлористого в таре по 500 кг, который пользуется не меньшим спросом у потребителей России, Украины и стран Прибалтики.
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