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ЭКОНОМИКА РБ


СОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В ГРИБАХ И ЯГОДАХ В ЛЕСХОЗАХ ГОМЕЛЬСКОГО И БРЕСТСКОГО ГПЛХО ПРЕВЫШАЕТ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ
14:13 10.07.2017

В июне на территориях, отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения, лесхозов Гомельского и Брестского государственных производственных лесохозяйственных объединений осуществлялся радиационный контроль дикорастущих ягод и грибов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном учреждении по защите и мониторингу леса «Беллесозащита», в результате было установлено превышение допустимых уровней содержания цезия-137 (370 Бк/кг, РДУ-99) в грибах – 40,4% в Гомельском и 6,3% в Брестском ГПЛХО. Доля проверенных ягод черники с превышением РДУ-99 (185 Бк/кг) составила 31,4% и 9,1% соответственно. Все грибы и ягоды были собраны в I зоне – от 1 до 5 Ки/км2.

Летом и осенью специалистами подразделений радиационного контроля лесхозов «Беллесозащиты» осуществляется радиационный контроль грибов и ягод из лесных кварталов в I зоне, проводится радиационное обследование на контрольных полигонах по изучению загрязнения лесной пищевой продукции цезием-137, а также контролируются «дары леса», предоставленные населением.

При посещении лесов в I зоне специалисты ГУ «Беллесозащита», рекомендуют обратить внимание на знак радиационной опасности, на котором указано, что «Сбор грибов и ягод разрешен с обязательным радиометрическим контролем» и только после этого принимать решение о сборе грибов и ягод.

Ягоды и грибы лучше собирать в лесных кварталах с плотностью загрязнения до 2 Ки/км2; для сбора ягод и грибов подбирают лесные кварталы с наименьшим загрязнением почв радионуклидами; собранные ягоды и грибы проверяют на содержание радионуклидов; допустимое содержание цезия-137 в ягодах – 185 Бк/кг, в грибах – 370 Бк/кг (РДУ-99).
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