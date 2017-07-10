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ЭКОНОМИКА РБ


БЫВШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ «МОГИЛЕВОБЛЛЬНА» ОБВИНЯЕТСЯ В ПРИЧИНЕНИИ УЩЕРБА ПРЕДПРИЯТИЮ НА 48 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
13:54 10.07.2017

УСК по Могилевской области расследует уголовное дело по обстоятельствам хищения имущества должностным лицом в особо крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, обвиняемым по уголовному делу признаны бывший исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга «Могилевобллен», 1983 года рождения, и директор одного из частных предприятий Шклова.

Проведенными первоначальными следственными действиями установлено, что бывший руководитель общества в июне 2015 года дал незаконные указания подчиненным ему по службе работникам об отпуске льнотресты в количестве более 68 тонн в адрес частного предприятия без надлежащего документального оформления. После незаконного завладения принадлежащей обществу продукцией, льнотреста была сбыта на территории России.

Таким образом, ОАО «Управляющая компания холдинга «Могилевобллен» был причинен ущерб в размере более 48000 рублей.

В последующем обвиняемые с целью сокрытия недостачи, образовавшейся в результате совершенного ими хищения, составили заведомо ложные договоры займа и товарные накладные на отпуск обществом льнотресты в адрес частного предприятия, отразив это в бухгалтерском учете.

Кроме того, бывший руководитель ОАО «Управляющая компания холдинга «Могилевобллен», желая скрыть недостатки и упущения в работе, действуя с целью искажения государственной статистической отчетности, дал незаконные указания подчиненным ему работникам общества о внесении в отчеты ложных сведений об объеме валового сбора льнотресты в количестве более 1700 тонн, которая фактически собрана не была.

Действия обвиняемых квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 210 и ч.ч. 1, 2 ст. 427 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере и составление и выдача заведомо ложных документов, совершенных из иной личной заинтересованности, в том числе с целью искажения государственной статистической отчетности) Уголовного кодекса Республики Беларусь, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

С целью возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых в размере более 100 тысяч рублей.

В рамках проведения первоначальных следственных и процессуальных действий изъяты необходимые финансовые документы, которые приобщены к материалам уголовного дела.

Устанавливаются и допрашиваются лица, причастные к совершению сделок, осуществляется процессуальное закрепление доказательств.

Расследование продолжается.
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