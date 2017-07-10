В Беларуси началась выдача сертификатов централизованного тестирования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, абитуриенты, сдававшие ЦТ в период с 12 июня по 2 июля, могут получить сертификаты в пунктах сдачи тестирования, начиная с 10 июля. Для получения сертификата необходимо предъявить следующие документы: паспорт (вид на жительство, удостоверение беженца, или справка, выдаваемая в случае утраты документа, удостоверяющего личность) и пропуск с отметкой «Тестирование прошел». В случае потери пропуска абитуриенту следует подать заявление с просьбой о выдаче сертификата без предъявления пропуска.

Если абитуриент по уважительной причине не может забрать сертификат (из-за болезни, участия в международных конкурсах и соревнованиях, служебной командировки или других, не зависящих от него обстоятельств, подтвержденных документально), получить его смогут:

законный представитель несовершеннолетнего, предъявив документ, удостоверяющий личность и подтверждающий статус законного представителя, а также нотариально заверенную копию паспорта абитуриента, заверенную нотариусом;

представитель абитуриента (действующий на основании доверенности, удостоверенной нотариусом или уполномоченным должностным лицом), предъявив документ, удостоверяющий личность, а также копию паспорта абитуриента, заверенную нотариусом.

Если сертификат потерян или в нем допущена ошибка, необходимо обратиться с письменным заявлением в Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) с просьбой о выдаче нового документа.

Абитуриенты, проходившие ЦТ в резервные дни (6, 8, 10 июля), смогут забрать свои сертификаты только в Белорусском государственном университете с 13 июля.