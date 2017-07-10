На мусоросортировочном заводе Гродно начинается монтаж линии по выпуску полимерно-песчаных изделий, пишет «Гродненская правда».

На следующей неделе к монтажу специальной новой линии приступят российские специалисты. На ней будут перерабатываться отходы низкого качества и те полимеры, которые непригодны для дальнейшей переработки традиционным способом, например упаковки для тортов, яиц и другие. Как сообщил директор предприятия Вячеслав Андреевский, таких отходов на заводе скопилось более 400 тонн.

В качестве сырья будут использоваться лишь полимеры, песок и краситель. На новой технологической линии установят различные пресс-формы, с помощью которых начнется выпуск десятков видов и наименований продукции – тротуарная плитка, канализационные люки, бордюрный камень, элементы водоотведения. Заметим, что полимерно-песчаная продукция будет легче аналогичных цементных изделий, она более влагостойкая, морозоустойчивая, эластичная.