ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА МУСОРОСОРТИРОВОЧНОМ ЗАВОДЕ ГРОДНО НАЧИНАЕТСЯ МОНТАЖ ЛИНИИ ПО ВЫПУСКУ ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ
13:39 10.07.2017

На мусоросортировочном заводе Гродно начинается монтаж линии по выпуску полимерно-песчаных изделий, пишет «Гродненская правда».

На следующей неделе к монтажу специальной новой линии приступят российские специалисты. На ней будут перерабатываться отходы низкого качества и те полимеры, которые непригодны для дальнейшей переработки традиционным способом, например упаковки для тортов, яиц и другие. Как сообщил директор предприятия Вячеслав Андреевский, таких отходов на заводе скопилось более 400 тонн.

В качестве сырья будут использоваться лишь полимеры, песок и краситель. На новой технологической линии установят различные пресс-формы, с помощью которых начнется выпуск десятков видов и наименований продукции – тротуарная плитка, канализационные люки, бордюрный камень, элементы водоотведения. Заметим, что полимерно-песчаная продукция будет легче аналогичных цементных изделий, она более влагостойкая, морозоустойчивая, эластичная.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.07.2017
валюта курс
EUR 2.2504
USD 1.9734
RUB 3.2719
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2504 -0.0028
USD 1.9734 +0.0003
RUB 3.2719 +0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2460 2.2520
USD 1.9700 1.9750
RUB 3.2550 3.2770
подробнее

Конвертация в банках
на 10.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1370 1.1450
EUR/RUB 68.5600 69.2000
USD/RUB 60.2000 60.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте