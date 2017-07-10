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ЭКОНОМИКА РБ
НА МУСОРОСОРТИРОВОЧНОМ ЗАВОДЕ ГРОДНО НАЧИНАЕТСЯ МОНТАЖ ЛИНИИ ПО ВЫПУСКУ ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ
13:39 10.07.2017
На мусоросортировочном заводе Гродно начинается монтаж линии по выпуску полимерно-песчаных изделий, пишет «Гродненская правда».
На следующей неделе к монтажу специальной новой линии приступят российские специалисты. На ней будут перерабатываться отходы низкого качества и те полимеры, которые непригодны для дальнейшей переработки традиционным способом, например упаковки для тортов, яиц и другие. Как сообщил директор предприятия Вячеслав Андреевский, таких отходов на заводе скопилось более 400 тонн.
В качестве сырья будут использоваться лишь полимеры, песок и краситель. На новой технологической линии установят различные пресс-формы, с помощью которых начнется выпуск десятков видов и наименований продукции – тротуарная плитка, канализационные люки, бордюрный камень, элементы водоотведения. Заметим, что полимерно-песчаная продукция будет легче аналогичных цементных изделий, она более влагостойкая, морозоустойчивая, эластичная.
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