ЭКОНОМИКА РБ

ЖОДИНСКИЙ «СВIТАНАК» РАСШИРЯЕТ ФИРМЕННУЮ ТОРГОВУЮ СЕТЬ

13:10 10.07.2017 ОАО «Свiтанак» (Жодино) открыло новые фирменные магазины в Барановичах и Пружанах. Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», новые фирменные магазины «Свiтанак» расположены в Барановичах на ул. Домейко, 1 и в Пружанах на ул. Советская, 7.