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ЭКОНОМИКА РБ
ЖОДИНСКИЙ «СВIТАНАК» РАСШИРЯЕТ ФИРМЕННУЮ ТОРГОВУЮ СЕТЬ
13:10 10.07.2017
ОАО «Свiтанак» (Жодино) открыло новые фирменные магазины в Барановичах и Пружанах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», новые фирменные магазины «Свiтанак» расположены в Барановичах на ул. Домейко, 1 и в Пружанах на ул. Советская, 7.
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