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ЭКОНОМИКА РБ


ИЮНЬ 2017 ГОДА ОЗНАМЕНОВАЛСЯ УВЕЛИЧЕНИЕМ СПРОСА НА АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ В СТОЛИЦЕ
12:53 10.07.2017

Июнь 2017 года ожидаемо ознаменовался увеличением спроса на арендное жилье, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

По сравнению с маем поисковая активность арендаторов выросла примерно на 15%. До пиковых значений ей еще далеко, но учитывая стартующую вступительную кампанию и двойной выпуск студентов из многих столичных ВУЗов, спрос на арендное жилье в ближайшие месяцы продолжит расти.

Закономерно, что на этом фоне сокращается предложение квартир. Общее число свободных для заселения объектов в июне уменьшилось на 5%. 3-комнатных квартир за месяц стало меньше на внушительные 15%. Что касается 1- и 2-комнатных, то их предложение уменьшилось на 5% и 2%, соответственно.

На данный момент квартир на рынке на 9% меньше, чем в это же время прошлого года.

Судя по динамике спроса и предложения, было бы логично ждать в июне рост средних цен на аренду квартир. Напомним, что в мае, когда спрос в целом был ниже, цены росли у всех типов квартир. Однако в июне этого не произошло. По всей видимости, сказался рост курса доллара во второй половине месяца. Это первый серьезный скачок курса с прошлого ноября и, видимо, он вынудил собственников повременить с повышением цен до прояснения ситуации.

Незначительный рост обозначился лишь в сегменте 1-комнатных квартир, у остальных типов цены немного просели.

На конец месяца средние ставки аренды квартир в Минске составили: 1-комнатные квартиры — $223 (рост к маю на 0,5%); 2-комнатные квартиры — $282 (снижение на 0,3%); 3-комнатные квартиры — $353 (снижение на 0,1%).

На фоне относительной стабильности цен на квартиры и средних ставок аренды индекс доходности последней в июне практически не изменился. Разрыв между средней доходностью от сдачи квартир в аренду по-прежнему превышает максимальную доходность от валютного депозита на 2 процентных пункта.
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