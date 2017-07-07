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ЭКОНОМИКА РБ


ПОЧТИ 829 ТЫСЯЧ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ НАХОДИТСЯ В ИПОТЕКЕ И ЗАЛОГЕ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВ
12:48 10.07.2017

Согласно данным единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в ипотеке и залоге прав (долей в праве) на недвижимое имущество находится 828678 объектов недвижимости, в том числе 1712 земельных участков, 119315 капитальных строений, 707651 изолированных помещений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, залог недвижимого имущества и прав (долей в праве) на него как инструмент обеспечения исполнения обязательств является важным институтом для формирования рынка заемных средств. По мнению ГУП «Национальное кадастровое агентство» Госкомимущества, ипотека также является одним из основных инструментов, используемых предприятиями различных отраслей экономики, для привлечения ресурсов в целях финансирования инвестиционной деятельности. Кроме того, с использованием института ипотеки и залога прав (долей в праве) на недвижимое имущество осуществляется финансирование строительства жилья, в том числе для улучшения жилищных условий граждан Беларуси.

Система организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним Государственного комитета по имуществу выполняет одну из ролей функционирования ипотеки и залога прав (долей в праве) на недвижимость – ее государственную регистрацию.
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