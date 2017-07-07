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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ» УВЕЛИЧИЛО В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ПОСТАВКИ ГАЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА 1%
12:41 10.07.2017
Объем поставки газа ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» потребителям республики в январе-марте 2017 года составил 6,15 млрд куб. м, увеличившись на 1% по сравнению с I кварталом 2016 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в I квартале 2017 года объем транзита газа через территорию Беларуси составил 11,11 млрд куб. м, что на 3,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Наблюдательный совет ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» рассмотрел ход разработки комплексной программы мероприятий по обеспечению надежности и безопасности объектов в зоне ответственности ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на период до 2022 года. Программа будет направлена, в частности, на дальнейшее повышение надежности работы газопроводов и подземных хранилищ газа, промышленной и экологической безопасности производственных объектов, обеспечение экономии топливно-энергетических ресурсов.
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