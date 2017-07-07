|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МАХИНАЦИИ ПРИ ЗАКУПКЕ МЕТАЛЛА ВСКРЫТЫ В ОАО «БЕЛАЗ»
12:08 10.07.2017
Сотрудники ГУБОПиК МВД и Следственного комитета пресекли криминальную схему закупки металла для нужд ОАО «БелАЗ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве внутренних дел, в Минске 4 июля во время получения взятки с поличным был задержан заместитель генерального директора по финансовой и экономической политике ОАО «БелАЗ». Деньги в размере 1200 долларов США ему передал представитель столичной коммерческой структуры. Взятка полагалась за благоприятное решение вопроса о первоочередной оплате за поставленную в адрес завода партию металла.
На следующий день, в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, были задержаны начальник бюро и экономист ОАО «БелАЗ», которые с 8 июня по 4 июля текущего года также получали взятки от представителей упомянутой фирмы в качестве «благодарности» за положительное решение вопроса о заключении договоров на поставку металла.
Борцы с оргпреступностью и коррупцией установили, что незаконная схема действовала с осени прошлого года – с момента образования коммерческой структуры. Металл для нужд ОАО «БелАЗ» закупался по ценам, превышающим рыночную стоимость, за что представители предприятия систематически получали взятки. Их размер составлял определенный процент от суммы сделки.
В настоящее время по материалам ГУБОПиК следствием задержаны шестеро участников преступной группы: трое должностных лиц ОАО «БелАЗ», а также трое представителей коммерческой структуры. Главным следственным управлением Центрального аппарата СК Беларуси в их отношении возбуждены уголовные дела соответственно по ст. 430 УК (получение взятки – максимальное наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества) и ст. 431 УК (дача взятки – максимальное наказание до 7 лет лишения свободы).
Следствием наложен арест на имущество, принадлежащее фигурантам: шесть автомобилей премиум-класса, денежные средства и ценности, 7 объектов недвижимости.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению и документированию всей преступной деятельности задержанных лиц.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 07.07.2017
Курсы в банках
на 10.07.2017
Конвертация в банках
на 10.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте