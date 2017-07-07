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ЭКОНОМИКА РБ


ВХОД НА НЕКОТОРЫЕ ПЛОЩАДКИ ПАРКА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА В ВЕЧЕРНИЕ ЧАСЫ ПЛАНИРУЮТ СДЕЛАТЬ ПЛАТНЫМ
11:51 10.07.2017

Вход на некоторые площадки, расположенные на территории парка экстремальных видов спорта на ул. Столетова, планируют сделать платным уже с сентября нынешнего года, пишет агентство «Минск-Новости».

Как рассказал во время прямой линии 8 июля глава администрации Партизанского района Денис Овсяников, это необходимо для того, чтобы спортивный комплекс под открытым небом постепенно переходил на самоокупаемость.

«Мы будем предлагать профсоюзным организациям, предприятиям возможность аренды некоторых спортивных площадок, чтобы их работники могли прийти организованной группой и позаниматься. Речь прежде всего о пиковом времени с 18:00 до 20:00. Кроме того, на территории парка проводят занятия педагоги дополнительного образования ЦДОДиМ «Виктория» со своими воспитанниками. Во время их тренировок вход на отдельные площадки также ограничен. Но в остальное время вход во все зоны парка по-прежнему будет оставаться свободным. В сентябре будет подготовлено расписание», - сказал Д. Овсяников.

По словам Д.Овсяникова, с сентября здесь также планируют открыть пункт проката спортивного инвентаря: самокатов, батутов, скейтов и прочего.
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