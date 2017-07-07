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ЭКОНОМИКА РБ
КГК МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С 12 ИЮЛЯ ОРГАНИЗУЕТ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
11:44 10.07.2017
Комитет государственного контроля с 12 июля по 6 августа организует горячую линию для абитуриентов и их законных представителей.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, по телефонам 8 (0222) 22-18-97, 31-06-04, 31-19-34 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 контролерам можно сообщить информацию о ненадлежащих санитарно-бытовых условиях для абитуриентов, нарушениях и недостатках в работе приемных и предметных экзаменационных комиссий высших и средних специальных учебных заведений Могилевской области.
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