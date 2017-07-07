ЭКОНОМИКА РБ

КГК МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С 12 ИЮЛЯ ОРГАНИЗУЕТ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

11:44 10.07.2017 Комитет государственного контроля с 12 июля по 6 августа организует горячую линию для абитуриентов и их законных представителей. Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, по телефонам 8 (0222) 22-18-97, 31-06-04, 31-19-34 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 контролерам можно сообщить информацию о ненадлежащих санитарно-бытовых условиях для абитуриентов, нарушениях и недостатках в работе приемных и предметных экзаменационных комиссий высших и средних специальных учебных заведений Могилевской области.