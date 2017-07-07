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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСАТОМНАДЗОР 18 ИЮЛЯ ПРОВЕДЕТ ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
11:36 10.07.2017
Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси 18 июля проведет обучающий семинар с целью разъяснения отдельных вопросов организации сварочного производства, а также проведения аттестации персонала сварочного производства и производственной аттестации технологии сварки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, семинар пройдет с участием представителей Госатомнадзора и специализированной организации в области неразрушающего контроля и сварочного производства при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии – Белорусско-российского университета.
К участию в семинаре приглашаются специалисты по сварочному производству организаций, участвующих в сооружении Белорусской АЭС и выполняющих работы по монтажу, изготовлению оборудования и трубопроводов, относящихся к группам А, В ,С, а также сварных узлов и конструкций локализующих систем безопасности.
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